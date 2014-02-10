Белоруссия подготовила доклад о нарушении прав человека в мире - МИД

Документ называется "Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира: 2013". Доклад подготовлен в отношении стран, которые ввели санкции в отношении Белоруссии по причине нарушения прав человека, пояснил Амбразевич. Это касается США, большинства стран ЕС и Канады. Документ подготовлен на основании открытых источников.

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Амбразевич уточнил, что в докладе имеется информация по 23 странам - 21 страна ЕС, США и Канада. Основные нарушения прав человека, отраженные в докладе - дискриминация, расовая неприязнь, разгоны массовых демонстраций. "По каждой стране отобраны случаи, которые имели резонанс для их общественно-политической жизни", - сказал начальник управления.

Доклад будет распространен через представительства Белоруссии, в международных организациях, среди иностранных дипломатов в Минске.