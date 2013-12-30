В США умер мультимиллиардер и главный спонсор Республиканской партии - СМИ
21:40, 30 декабря 2013Мир
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В США в возрасте 82 лет скончался мультимиллиардер Гарольд Симмонс, который был главным спонсором Республиканской партии
Главный спонсор американских республиканцев умер / Фото : saintannmaronite.com
Он, в частности, стремился не допустить переизбрания Барака Обамы на второй президентский срок и с этой целью финансировал предвыборную кампанию республиканцев. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Симмонс скончался в Медицинском центре при университете Бэйлора в Далласе. Бизнесмен занимал 40-е место в списке богатейших американских граждан. Он создал одну из крупнейших аптечных сетей в США.
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Последние годы жизни он занимался крупными инвестиционными проектами, включая приобретение обанкротившихся компаний и предметов антиквариата. Симмонс пожертвовал республиканцам десятки миллионов долларов.
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