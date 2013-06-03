Американские республиканцы хотят помешать закрытию Гуантанамо

Председатель комитета конгресса США по вооруженным силам Ховард Маккеон внес сегодня законопроект, который помешает планам президента Барака Обамы закрыть тюрьму на кубинской базе США в Гуантанамо, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на американские СМИ. Республиканцы имеют большинство в палате представителей конгресса.

По теме: Обама снял мораторий на перевод заключенных из Гуантанамо в Йемен

Законопроект предполагает запрет на перевод заключенных за границу. Перевод заключенных в другие страны, прежде всего в Йемен, является основной частью плана президента Барака Обамы по поэтапному закрытию тюрьмы, где часто без суда годами содержатся подозреваемые в терроризме.

Президент объявил в мае в программной речи, что тюрьму в перспективе нужно закрыть, а подозреваемых в терроризме судить в США. Тех, кому обвинения не предъявляются, президент предлагает передать в третьи страны. С этой целью Обама объявил о снятии моратория на перевод заключенных из Гуантанамо в Йемен. Узников тюрьмы в кубинском заливе в последний раз отправляли в Йемен в декабре 2009 года. В американских СМИ широко обсуждалась тема возвращения освобожденных узников Гуантанамо к терроризму.

Обещание закрыть тюрьму Обама дал еще в ходе предвыборной кампании 2008 года. По его словам, неограниченное по времени содержание подозреваемых под стражей, ставит под угрозу принцип верховенства закона.