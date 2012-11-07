Жириновский заявил, что переизбрание Обамы - путь к самоизоляции США
09:30, 07 ноября 2012Мир
5551 0
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что, выбрав Барака Обаму своим президентом, США встали на путь самоизоляции.
Жириновский: Америка хочет отдыхать, ни во что не вмешиваться
"Америка сама себя обрекает на застой, выбрав Барака Обаму... Америка хочет отдыхать, ни во что не вмешиваться. Это начало пути к самоизоляции Соединенных Штатов", - сказал Жириновский в эфире одной из радиостанций, пишет РИА "Новости".
На президентских выборах в США побеждает кандидат, который набирает не менее 270 голосов выборщиков (из 538).
В подсчете голосов участвуют национальные медиахолдинги CNN, Fox, NBC, CBS и АР. CNN в среду сообщила, что Обама победил, набрав 303 голоса выборщиков для переизбрания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter