Жириновский заявил, что переизбрание Обамы - путь к самоизоляции США

"Америка сама себя обрекает на застой, выбрав Барака Обаму... Америка хочет отдыхать, ни во что не вмешиваться. Это начало пути к самоизоляции Соединенных Штатов", - сказал Жириновский в эфире одной из радиостанций, пишет РИА "Новости".

На президентских выборах в США побеждает кандидат, который набирает не менее 270 голосов выборщиков (из 538).

В подсчете голосов участвуют национальные медиахолдинги CNN, Fox, NBC, CBS и АР. CNN в среду сообщила, что Обама победил, набрав 303 голоса выборщиков для переизбрания.