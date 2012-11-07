Жириновский заявил, что переизбрание Обамы - путь к самоизоляции США

09:30, 07 ноября 2012
Мир
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что, выбрав Барака Обаму своим президентом, США встали на путь самоизоляции.

Жириновский говорит, что

"Америка сама себя обрекает на застой, выбрав Барака Обаму... Америка хочет отдыхать, ни во что не вмешиваться. Это начало пути к самоизоляции Соединенных Штатов", - сказал Жириновский в эфире одной из радиостанций, пишет РИА "Новости".

На президентских выборах в США побеждает кандидат, который набирает не менее 270 голосов выборщиков (из 538). 

В подсчете голосов участвуют национальные медиахолдинги CNN, Fox, NBC, CBS и АР. CNN в среду сообщила, что Обама победил, набрав 303 голоса выборщиков для переизбрания.

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