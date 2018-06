Британские эксперты: избрание Путина приведет к нарастанию кризиса

Британский королевский институт международных отношений «Чэтем-хаус» опубликовал доклад «Снова Путин: последствия для России и Запада» (Putin Again: Implications for Russia and the West). Его авторы считают, что если президентом вновь станет Владимир ПУТИН, то политический системный кризис в России будет нарастать.

По их мнению, в течение шести лет страна может столкнуться с целым рядом угроз, которые могут привести к неконтролируемому развитию событий. Российские эксперты и представители политических партий оценили доклад неоднозначно.

Авторы доклада - ведущие британские и российский политологи: Эндрю ВУД, Филипп ХЭНСОН, Джеймс НИКСИ и Лилия ШЕВЦОВА. Они проанализировали внутреннюю и внешнюю политику, а также экономику России и сделали выводы о возможных сценариях развития политической ситуации.

Говоря про выборы в России, эксперты отмечают, что «фальсификация выборов в Госдуму 4 декабря 2011 года, только подтвердившая, что В.ПУТИН и его команда намерены оставаться у власти бесконечно, возмутила многих россиян, и в первую очередь образованный электорат». По их мнению, произошло углубление пропасти между правящей группой и значительной частью общества. «Прокремлевскую партию «Единая Россия» поддержало только 35% избирателей, а 39% опрошенных россиян заявляют, что Россия движется в «неправильном направлении». Возвращение В.ПУТИНА в Кремль в таком контексте лишает его права на роль национального лидера, стоящего над обществом, и еще больше ослабляет легитимность», - делают вывод авторы.

Также политологи сомневаются, что Россия способна выступать в серьезной весовой категории на международном уровне. «Америка и Европа разочарованы тем, что после падения коммунизма Россия так и не стала более ответственным международным игроком. «Перезагрузка» отношений с США оказалась лишенной конкретного содержания, а отношения с Европой оставляют желать лучшего», - отмечают они.

Говоря про экономику России, эксперты отмечают, что она нуждается в системных реформах, но маловероятно, что власть на них согласится. По их мнению, России помогла бы модернизация, но маловероятно, что «российский чиновничий класс, известный своими хищническими инстинктами, к ней готов. «Дело в том, что слияние власти и собственности настолько глубоко, что экономическая реформа невозможна без политических перемен», - подчеркивают авторы.

Оценивая перспективы России, авторы доклада полагают, что существует вероятность того, что в ближайшие шесть лет страна может столкнуться с целым рядом угроз.

«Если правящая элита не сможет приспособиться к меняющимся реалиям и в стране не будут созданы независимые институты, которые смогли бы артикулировать интересы общества, не исключено, что эта ситуация приведет к неконтролируемому ходу событий. Такой сценарии может иметь негативные последствия для Европы и всего международного сообщества», - делают вывод они, подчеркивая, что отношения Запада с Россией должны основываться на ряде определенных принципов.

В числе последних они называют:

- западное общество не может поддерживать утверждения, согласно которым Россия обладает уникальным набором ценностей;

- Запад не должен поддерживать претензии Москвы на особые права в отношении бывших советских республик;

- необходимо убедить Россию держать свое слово в отношении выполнения международных конвенций и других международных норм поведения.