Канадский политолог критикует украинские власти за языковую политику

Официальная позиция украинских властей о предоставлении русскому языку статуса регионального, особенно интерпретация Министерства юстиции Украины, вызывает серьезную обеспокоенность, заявил в интервью радио „Свобода” профессор политологии Оттавского университета Доминик АРЕЛ.

„Прежде всего, такую интерпретацию должен давать суд, а не Министерство юстиции. Следовательно, я обеспокоен тем, что даже помаранчевые политики, которые сами объявляют себя европейцами, принимают такие решения”, – отметил канадский политолог.

По мнению Д.АРЕЛА, в обществе должна состояться открытая дискуссия по поводу этой проблемы, а не применение административных ресурсов, „чтобы создать впечатление, что проблемы нет”.

„На протяжении многих лет в Украине политики не относились серьезно к языковой политике. Сначала ее игнорировали национал-демократы, а теперь и помаранчевая власть. Русский язык в Украине остается доминирующим в половине регионов страны. Но главная проблема заключается в том, что языковая политика до сих пор не была кодифицирована в праве. Бесспорно, есть закон и Конституция, но остается непонятным, в чем именно заключаются права украиноязычных и русскоязычных граждан. Именно поэтому проблема не исчезает”, – отметил он.

Политолог отметил, что согласно европейской практики, если по крайней мере 20% населения региона разговаривает на языке, который отличен от государственного, то им обеспечиваются языковые права, то есть возможность пользоваться этим языком в государственных учреждениях, школах и тому подобное.

„Украинская власть непрямо утверждает, что такие права должны обеспечиваться только в случае, если в регионе проживает свыше половины граждан другой национальности. То есть, определяющим фактором является не применение языка, а национальность граждан. Но мы знаем, что большинство в Южной и Восточной Украине составляют украинцы, но они говорят на русском языке. И в результате власть говорит, что они вообще не имеют никаких языковых прав”, - считает канадский политолог.

Компромиссы, по мнению Д.АРЕЛА, должны достигаться на местном уровне, а не на общегосударственном.

“Но компромисс не должен заключаться в том, что, мол, давайте будем иметь украинский как государственный язык, а в Донбассе мы все будем говорить на русском. Должна быть создана правовая система, которая бы обеспечивала использование украинского языка в этих регионах вместе с определенными правовыми гарантиями относительно использования русского языка”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, депутаты Донецкой и Луганской областных советов, а также Донецкого, Харьковского и Севастопольского городских советов приняли решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре изучить вопрос о соответствии законодательству решений ряда местных советов о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Минюст обнародовал юридическое заключение, в соответствии с которым решением местных органов самоуправления о предоставлении русскому языку статуса регионального противоречат Конституции и законам Украины.

Прокуратуры соответствующих регионов обжаловали решение местных советов о статусе русского языка.