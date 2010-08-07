Cоздан Правозащитный совет России

Известные российские правозащитники приняли решение о создании Правозащитного совета России.

Текст соответствующего заявления предоставил УНИАН лидер Общероссийского движения «За права человека» Лев ПОНОМАРЕВ.

В состав учредителей совета вошли глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила АЛЕКСЕЕВА, член МХГ и глава фонда «Социальное партнерство» Валерий БОРЩЕВ, руководитель «Гражданского контроля» Юрий ВДОВИН, глава комитета «Гражданское содействие», член правления правозащитного центра «Мемориал» Светлана ГАННУШКИНА, член МХГ Борис ЗОЛОТУХИН, глава общественной комиссии по наследию Андрея Сахарова Сергей КОВАЛЕВ, лидер движения «За права человека» Л.ПОНОМАРЕВ, глава ассоциации «Голос» Лилия ШИБАНОВА и член Правозащитного совета Санкт-Петербурга адвокат Юрий ШМИДТ.

Правозащитный совет России не будет регистрироваться как юридическое лицо. Он будет действовать в качестве постоянного круглого стола, продолжать и развивать традицию сотрудничества правозащитных организаций.

Учредители Правозащитного совета убеждены, что в условиях решительного наступления властей на права человека и гражданина, российское правозащитное сообщество должно консолидироваться, вступить в диалог с политической оппозицией и оказывать содействие формирующимся в регионах правозащитным коалициям.

В заявлении Правозащитного совета отмечается, что Россия вступает в очень опасный период: «Власть, очевидно озабоченная, прежде всего сохранением хотя бы относительной стабильности, так и не обрела способности к содержательному диалогу с гражданским обществом о соблюдении демократических прав и свобод». «Напротив, верх берут силы, настроенные на обострение ситуации, на конфронтацию. Повальная коррупция и деструктивный характер многих социальных и политических процессов не только не дают возможности оздоровить ситуацию, но угрожают распадом государственности», - считают правозащитники.

По их мнению, несмотря на принципиальные и острые противоречия, необходимо сделать все возможное, чтобы эти разногласия не повели к дальнейшему, все большему обострению конфликта.

«Необходим сдержанный, содержательный диалог с властью. Понятно, что такой диалог не должен исходить из расчета на капитуляцию одной из сторон. Его условие – принципиальная готовность к компромиссу, поиску промежуточных, может быть, временных шагов. Разумеется, компромисс не может затрагивать основ позиции правозащитного сообщества. Понятно также, что добиться диалога с нашей властью нелегко, что это потребует давления на нее, возможно, длительного», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что гражданское общество в различных регионах консолидируется, согласованно выступает в защиту гражданских, политических и социально-экономических прав, вырабатывает общие методы и принципы взаимодействия между гражданами и властью. Необходима поддержка людей и организаций, оказавшихся на передовом крае борьбы за верховенство права, отстаивания гуманистических и демократических ценностей, поскольку именно они стали главной мишенью преследований, говорится в документе.

Авторы заявления считают, что в госаппарате и в «партии власти» есть здравомыслящие люди, понимающие тупиковость нынешней ситуации и старающиеся найти возможность проводить назревшие реформы. Правозащитники должны быть готовы к диалогу с ними, говорится в заявлении.

Российские правозащитники надеются, что руководство страны найдет в себе силы осуществить свои публично заявленные намерения по обеспечению конституционных прав и свобод, и из властных структур будут удалены наиболее одиозные личности, «работающие» на противостояние с гражданским обществом, демонстративно презирающие демократию.