Жара в Москве побила 130-летний температурный рекорд

В Москве установлен новый температурный рекорд за 130 лет метеонаблюдений.

Об этом сообщили УНИАН в центре погоды «Фобос».

«В 15 часов на станции ВВЦ температура достигла 37,4°. Это - рекорд месяца, рекорд года, самый жаркий день в истории Москвы», - говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 1920 году и составлял 36,8 градуса. В ближайшие дни жара не отступит, а даже может ещё немного усилиться.

Аномальная жара установилась в Москве с середины июня, сейчас температура не опускается ниже 30 градусов тепла. Больше двух недель московский регион из-за аномальной жары не покидает засуха, в связи с чем в Подмосковье участились природные пожары, в том числе торфяные. Только в июле в Москве было побито семь температурных рекордов.

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