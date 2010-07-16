Саакашвили заставляет сына учить русский, а тот не понимает зачем

Президент Грузии Михаил Саакашвили сомневается, что на фоне напряженных отношений с Россией, грузинская молодежь будет интересоваться российской культурой.

«Я всегда говорил, что я, может, последний, а может, и предпоследний президент Грузии, который может цитировать Пушкина, Лермонтова, Бродского, Есенина. Пройдет поколение, и новое поколение уже не будет понимать, что за Россия и где она», - сказал Саакашвили в эфире белорусского телевидения..

Грузинский лидер также заявил, что своего сына он заставляет учить русский язык. «Он говорит, что вокруг никто не учит русский, и спрашивает, зачем это пригодится», - пояснил Саакашвили. (У Михаила Саакашвили и его жены, гражданки Нидерландов Сандры Рулофс двое сыновей – Эдуард, 1995 г.р. и Николоз, 2005 г.р.).

Президент не видит для Грузии альтернативы сближению с Евросоюзом.

"В Европе тоже не все идеально. Я бы не стал идеализировать. Мы прекрасно знаем – там есть разные интересы и оценки, иногда такой надменный подход. Но с другой стороны, а какая альтернатива?"

Саакашвили сообщил, что в ближайшие два года Грузия заключит соглашение с ЕС о безвизовых поездках. "Кроме того, мы сейчас переходим на переговоры о режиме свободной торговли. Где-то пару лет займет то, чтобы товары двигались свободно", - сказал он.

Он подчеркнул, что Грузия исторически связана с Европой, да и Беларуси незачем "смотреть в сторону Европы, она и есть Европа... Просто надо интегрироваться. Конечно, много есть преград, много есть недопонимания. Но это – процесс, который развивается. Это происходит. В любом случае это произойдет", - сказал президент Грузии.

Как сообщает Deutsche Welle, в Батуми прошел первый раунд переговоров по соглашению об ассоциированном членстве Грузии в Евросоюз. Переговоры провели вице-президент Еврокомиссии Кэтрин Эштон и президент Грузии.