Становится больше тех, кто за признание Голодомора геноцидом (опрос)

56% украинцев поддерживают признание Голодомора в 1932-33 г. в Украине геноцидом.

Как сообщили УНИАН в Киевском международном институте социологии, об этом свидетельствуют результаты опросы, проведенные институтом.

При этом доля тех, кто считает, что законодательное признание Голодомора геноцидом нужно сделать не откладывая, увеличилась с 38% до 43%, а доля тех, кто считал, что это нужно сделать, но не сейчас, изменилась несущественно (14% и 13%, соответственно).

За последних две недели уменьшилось количество тех, кто не определился с ответом на вопрос о необходимости законодательного признания Голодомора геноцидом (с 27% до 22% по Украине). На Востоке эта категория респондентов уменьшилась до 32%, на Юге - до 22%, в Центре - до 21%.

Те жители юго-восточных областей, которые не поддерживают признание Голодомора геноцидом, составляют подавляющее большинство (67%) тех, кто считает, что это ухудшит отношения с Россией.

Среди электората парламентских политических сил больше всего опасений относительно внешнеполитических последствий признания Голодомора геноцидом имеют сторонники коммунистов (41% электората КПУ ожидают ухудшения отношений с Россией).

Опрос был проведен КМИС 18-22 ноября в 2006 г. Методом интервью было опрошено 2040 респондентов, проживающих во всех областях Украины, в Крыму и в Киеве по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет; максимальная погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,3%.