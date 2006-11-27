3/4 белорусов не хотят умирать за Россию

Более половины граждан Беларуси не готовы поддержать президента Александра Лукашенко в его стремлении любой ценой обезопасить восточные границы России от НАТО. Утверждение главы государства о том, что, "если танки пойдут оттуда (с Запада) на Россию, мы будем тут умирать за Россию", поддержали лишь 25,9 процента опрошенных белорусов.

Об этом, как передает «Росбалт», говорят результаты исследования, проведенного социологами Независимого института социально-экономических и политических исследований. Более половины (51,4 процента) респондентов оказались не согласны с упомянутыми словами Лукашенко, а 10,8 процента сказали, что им это безразлично.

Вместе с тем 53 процента опрошенных согласились с недавними словами Лукашенко о том, что увеличение Россией цены на газ – "это однозначно разрыв всех отношений, в экономике – так точно". Не согласны с этим 32,4 процента респондентов.

Лента.ру