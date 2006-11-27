В деле Литвиненко нашли уже и след ЮКОСа

В деле погибшего экс-агента ФСБ Александра Литвиненко неожиданно всплыла тема ЮКОСа.

Британская The Times опубликовала интервью с бывшим заместителем управляющего ЮКОСом Леонидом Невзлиным, проживающим сейчас в Израиле. По словам Невзлина, за несколько недель до смерти Александр Литвиненко летал в Израиль, чтобы передать ему некое досье. Материалы касались дела ЮКОСа и роли Кремля в развале нефтяной компании и преследовании ее руководства. Сегодня эти документы будут переданы Скотленд-Ярду. По словам Невзлина, передать досье британским правоохранительным органам было его долгом. «У Александра была информация о преступлениях, совершенных при прямом вмешательстве российского правительства. Он недавно передал мне и моим адвокатам документы, проливающие свет на самые важные аспекты дела ЮКОСа», – заявил Невзлин. Как отмечает The Times, Литвиненко, вероятно, собрал новые, «поразительные» материалы по делу ЮКОСа, касающиеся судьбы тех, кто пытался противостоять развалу компании. В связи с этим фактом британская полиция теперь пытается выяснить, не мог ли Литвиненко нажить себе врагов среди российских олигархов.

Между тем в выходные стало известно, что антитеррористическое отделение Скотленд-Ярда обнаружило следы радиации практически во всех местах, где Александр Литвиненко бывал незадолго до отравления. По сообщениям «Би-би-си», следы радиоактивного заражения найдены в суши-баре, где экс-агент встречался с итальянским экспертом в области спецслужб Марио Скарамеллой, а также в баре отеля, где Литвиненко беседовал с бывшим сотрудником ФСБ Андреем Луговым и его до сих пор не найденным спутником. Частицы радиоактивных веществ найдены также в одном из номеров той же гостиницы и в доме покойного на севере Лондона. Все эти помещения сейчас обеззараживаются. Всем посетителям и клиентам лондонского отеля и ресторана, которые посещал Литвиненко, рекомендовано обратиться к медикам-специалистам по радиации для обследования.

Супруга Литвиненко Марина уже прошла анализ на наличие радиации. По сообщениям британских СМИ, никакой угрозы ее здоровью не обнаружено. У сотен лондонцев между тем возникли панические настроения. Они звонят по специально учрежденной «горячей линии» и обращаются к врачам в массовом порядке.

Вскрытие тела Литвиненко до сих пор не произведено. По сообщениям, власти и руководство медучреждения, в котором находится тело экс-агента, опасаются за здоровье патологоанатомов. В прессе муссируются слухи, что коктейль, которым предположительно был отравлен Литвиненко, является «новейшей разработкой» спецслужб (прямо намекается, что российских) и потому контакт с этими веществами может быть чрезвычайно опасным. Sunday Times сообщает, что следы радиоактивного вещества полоний-210 были обнаружены в организме Литвиненко лишь благодаря новейшим компьютерным технологиям. «Во многих других странах его бы вообще не нашли – возможно, именно поэтому его и использовали», – заключает еженедельное издание. В связи с новыми фактами британская полиция классифицирует теперь смерть Литвиненко как «подозрительную», а не как «смерть по неизвестным причинам». По словам министра внутренних дел Джона Рида, «отрабатываются все возможные версии гибели Литвиненко, и пока не исключена ни одна их них».

Газета.ру