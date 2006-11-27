Новым мэром Варшавы впервые в истории стала женщина (фото)
09:49, 27 ноября 2006Мир
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Соперник отстал почти на 10%
По предварительным данным, бывшая глава Центрального банка Польши, вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Ханна Гронкевич-Вальц получила около 53 процентов голосов во втором туре голосования. За ее соперника, бывшего премьер-министра Казимежа Марцинкевича проголосовали 46 процентов избирателей.
Гронкевич-Вальц - кандидат оппозиционной Граджанской платформы, главного соперника правящей в Польше партии "Право и справедливость".
В воскресенье выборы в местные органы власти прошли в нескольких сотнях польских городов.
Радио "Свобода"
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