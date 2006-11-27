В кортеж президента Чечни врезался пьяный водитель

Кортеж президента Чечни Алу Алханова попал в аварию в Ингушетии, передает радио "Свобода".

Погиб сотрудник охраны Алханова. Еще четверо охранников - госпитализированы в тяжелом состоянии. Сам президент не пострадал.

Авария произошла ночью. Алханов возвращался в Грозный из Москвы по федеральной трассе "Кавказ".

Вблизи населенного пункта Яндары в президентский кортеж врезалась автомашина, водитель которой был пьян.