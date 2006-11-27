В машине миллиардера Керимова, разбившегося в Ницце, была Тина Канделаки

Самый богатый депутат Госдумы и один из богатейших людей России Сулейман Керимов попал в аварию на своем автомобиле Ferrari Enzo на Лазурном берегу в Ницце (Франция). Автомобиль, в котором находился предприниматель, а также известная телеведущая Тина Канделаки, врезался в дерево и загорелся.

По информации газеты "Ведомости", Канделаки серьезно не пострадала и уже вернулась в Москву.

Состояние самого Керимова у французских врачей "вызывает опасения, и предстоящие 48 часов будут для него чрезвычайно важны". Миллиардер получил множественные ожоги и черепно-мозговую травму. Об этом заявил представитель марсельской больницы, где в настоящее время находится пострадавший, отмечает ИТАР-ТАСС.

В субботу около 15:30 по местному времени 40-летний депутат Керимов (Дагестан, фракция ЛДПР) за рулем черного Ferrari направлялся из аэропорта Ниццы к центру города по Английской набережной.

По неизвестной причине на участке, где разрешенная скорость не превышает 50 км/час, автомобиль потерял управление, врезался в дерево на обочине и загорелся. Газета "Коммерсант" указывает, что автомобиль Керимова буквально летел на огромной скорости. Возможно, это и стало причиной ДТП.

Керимов смог самостоятельно выбраться из кабины и катался по траве, объятый пламенем. Ему помогли очевидцы ДТП. Горящий автомобиль смогли потушить лишь пожарные аэропорта Ниццы. В результате образовавшейся на месте аварии огромной "пробки" въезд в Ниццу был блокирован в течение примерно двух часов.

Вертолет доставил Керимова с сильными ожогами в специализированное отделение больницы Conception в Марселе, где он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Пострадавший находится в состоянии искусственной комы.

Ferrari стоимостью около 675 тысяч евро восстановлению не подлежит.

Поездка в Ниццу стала для окружения Керимова неожиданной. О ней не знал ни соратник Керимова по ЛДПР, депутат Госдумы Алексей Островский, ни друзья из "Бин-банка". Ольга Слуцкер, президент сети фитнес-клубов World Class и приятельница Керимова, узнала о случившемся, когда отдыхала в той же Ницце. Сулейман даже не набрал ее номер, когда прилетел во Францию.

"Сулейман хотел отдохнуть, после того как завершил трудную для него сделку, - рассказал газете "Твой день" один из друзей Керимова, - он ведь меньше недели назад получил в управление 30 московских гостиниц".

В светской тусовке говорят, что Сулейман Керимов неравнодушен к красивым и известным женщинам. Миллиардер дружит с телеведущей и звездой московской тусовки Ксенией Собчак. "По понятным причинам он не отвечает на звонки. От людей из нашего круга я знаю, что с ним сейчас находятся врачи и он, слава богу, будет жить", - рассказала Собчак газете "Комсомольская правда".

Еще в ту пору, когда у Собчак были теплые отношения с балериной Анастасией Волочковой, последняя была долгое время любимой женщиной Керимова. Потом звезде балета Сулейман предпочел певицу Наталью Ветлицкую. Красивая блондинка не один год прожила с олигархом в гражданском браке. Однако недавно Керимов стал ухаживать за одной из самых соблазнительных певиц - Жанной Фриске, пишет издание.

Керимов занимает 72-е место в мировом списке миллиардеров Forbes 2006 года, его состояние оценивается в 7,2 млрд долларов. Женат, имеет двоих детей.

newsru