Скотланд-Ярд проверяет версию о самоубийстве Литвиненко

Следствие по делу о гибели Александра Литвиненко проверяет версию о том, что бывший подполковник ФСБ покончил с собой, чтобы дискредитировать российского президента Владимира Путина, пишет в понедельник газета The Independent.

Лондонская полиция все больше сомневается в достоверности предсмертной записки Литвиненко, подготовленной им за два дня до смерти. Следователи пока не квалифицируют произошедшее с Литвиненко как преднамеренное убийство и проверяют данные им показания о событиях 1 ноября, когда он предположительно был отравлен.

Как заявил изданию один из источников, близких к следствию, Литвиненко "был человеком с ярким прошлым", поэтому "все не так просто". Тем не менее, версия о самоубийстве на данный момент не является основной.

По данным газеты, полицейские ни на шаг не придвинулись к ответу на вопрос, каким образом в организм Литвиненко проник радиоактивный полоний 210. Следы этого вещества были обнаружены не только в анализах погибшего, но и у него дома, а также в гостинице и в баре на Пиккадилли, где бывший сотрудник ФСБ встречался со своими информаторами.

Между тем один из высокопоставленных британских чиновников посоветовал The Independent не верить версии о том, что Литвиненко сам организовал свою смерть. "Следует помнить, что этот человек был настороже 24 часа в сутки. Обычные методы убийства могли и не сработать", - пояснил собеседник издания.

Напомним, 43-летний Литвиненко скончался вечером 23 ноября в одной из лондонских больниц. Этому предшествовали три недели госпитализации, в течение которых врачи пытались установить, что стало причиной отравления пациента.

В своем предсмертном послании, которое Литвиненко продиктовал одному из знакомых, он обвинил в своей смерти российского президента.

Лента.ру