Путин о Литвиненко, английский врачах, следователях и смерти как таковой

Президент России Владимир ПУТИН сожалеет, что такие трагические события, как смерть человека, используются для политических провокаций.

Как передает РИА «Новости», об этом Президент РФ заявил на пресс-конференции в Хельсинки, отвечая на вопрос о смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне.

"В заключении британских врачей не указано, что это насильственная смерть. Значит, нет предмета для разговоров подобного рода", - сказал В.ПУТИН.

"Смерть человека - это всегда трагедия", - отметил он.

В.ПУТИН выразил надежду, что британские службы, ведущие расследование, не будут способствовать раздуванию политических скандалов, не имеющих под собой оснований. При этом он сообщил, что российские правоохранительные органы готовы оказать содействие в расследовании обстоятельств смерти А.Литвиненко.

Говоря о сообщениях СМИ о записке А.Литвиненко, В.ПУТИН отметил: "Если такая записка появилась до кончины господина Литвиненко, то тогда возникает вопрос, почему она не была ранее обнародована, при его жизни? А если она появилась после его кончины, то, естественно, какие здесь могут быть комментарии?".

"Те люди, которые сделали это, не Господь Бог, а господин Литвиненко, к сожалению, не Лазарь", - сказал В.ПУТИН.

"Очень жаль, что такие трагические события, как смерть человека, используются для политических провокаций", - заявил он.

Как ранее сообщал Рейтер, бывший сотрудник российской ФСБ А.Литвиненко в предсмертном заявлении обвинил Президента России В.ПУТИНА, своего бывшего коллегу по КГБ, в причастности к своему отравлению.

"Возможно, вам удалось закрыть мне рот, но это молчание будет иметь высокую цену. Вы показали себя как варварский и безжалостный человек, как вас и характеризуют ваши самые яростные критики", - говорится в предсмертном заявлении А.Литвиненко, распространенном его друзьями и семьей в Лондоне.

"Вы можете заткнуть рот одному человеку. Но волна протестов во всем мире, господин ПУТИН, будет звучать в ваших ушах до конца вашей жизни. Да простит вас Господь за то, что вы сделали", - говорится в заявлении.

Обнародование заявления и импровизированная пресс-конференция отца погибшего, Вальтера ЛИТВИНЕНКО, перед госпиталем, где в ночь на пятницу скончался его сын, транслировалась в прямом эфире крупнейших мировых телеканалов CNN и BBC, став главной новостью дня для мировых СМИ и затмив проходящий в Хельсинки саммит России и Евросоюза.

"Если мы будем молчать и обывательски смотреть на это, режим достанет всех", - сказал Вальтер ЛИТВИНЕНКО журналистам, вытирая слезы.

Как сообщалось, бывший сотрудник ФСБ скончался в лондонской больнице в ночь на 24 ноября. А.Литвиненко, выступавший с резкой критикой в адрес Президента РФ Владимира ПУТИНА и российских властей, говорил незадолго до смерти, что почувствовал себя плохо после встречи со своими бывшими сослуживцами в лондонском отеле 1 ноября. После того, как на прошлой неделе лондонские врачи установили, что причиной его заболевания стал яд, к расследованию обстоятельств его отравления подключились сотрудники антитеррористического подразделения британской полиции. Сторонники А.Литвиненко считают, что его убили агенты российских спецслужб.

Бывший офицер ФСБ, уехавший из России в начале 2000-х годов и получивший британское подданство в этом году, вел, в частности, собственное расследование убийства российской журналистки Анны Политковской.

Британские газеты со ссылкой на дипломатические источники пишут, что если расследование докажет причастность российских спецслужб к гибели А.Литвиненко, это может повлечь за собой самый масштабный дипломатический кризис в отношениях между Великобританией и России с момента избрания В.ПУТИНА в 2000 году.

Российские власти отвергают всякую причастность к смерти А.Литвиненко, называя такие обвинения "неправдоподобными и глупыми".

А.Литвиненко впервые прославился осенью 1998 года, когда на пресс-конференции в Москве обвинил свое начальство в том, что оно поручило ему совершить покушение на предпринимателя Бориса БЕРЕЗОВСКОГО, игравшего тогда важную роль в российской политике. Пост главы ФСБ в то время занимал В.ПУТИН.