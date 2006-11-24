Витебская милиция задержала Милинкевича

В четверг вечером на въезде в Витебск был задержан лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич, сообщает Лента.ру.

По словам пресс-секретаря Милинкевича Павла Можейко, в 22.00 по местному времени автомобиль политика остановили сотрудники ГАИ и милиции и сообщили, что он похож на виновника недавнего ДТП, в результате которого погибли люди.

Тот факт, что подозреваемый в совершении ДТП находится в розыске, послужил основанием для задержания белорусского оппозиционера. Однако позднее на сайте Милинкевича появилась информация о том, что Александр был отпущен, а задержавшие его милиционеры принесли свои извинения.

Инцидент произошел во время визита политика в Витебскую область, в рамках которого он ведет сбор подписей среди населения за выдвижение кандидатами в депутаты местных Советов своих сторонников.