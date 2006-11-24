Отравленный Александр Литвиненко умер

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, отравленный неизвестным в Лондоне в начале ноября, скончался в четверг вечером в лондонской больнице University College Hospital. По информации AFP, Литвиненко умер в 21.21 по местному времени.

Врачи и друзья покойного сообщили, что его здоровье существенно ухудшилось в четверг. Напомним, Литвиненко был госпитализирован три недели назад после встречи с бывшим охранником Бориса Березовского Андреем Луговым и неизвестным по имени Владимир, который стал главным подозреваемым в отравлении бывшего подполковника ФСБ.

В тот же день Литвиненко встречался с Марио Скарамелла, который предположительно передал ему информацию об убийцах Анны Политковской. Однако Александр так и не сообщил полиции те сведения, которые поступили ему от итальянца.

Служба внешней разведки России отвергла любую причастность к отравлению бывшего сотрудника ФСБ, но заявила о готовности сотрудничать с британскими спецслужбами в поисках отравителей Александра Литвиненко.

После проведенных обследований врачи отвергли первоначальную версию об отравлении таллием и неизвестным радиоактивным веществом, однако так и не смогли установить причину болезни. Информация о том, что в результате рентгеновского обследования во внутренних органах Литвиненко были замечены необычные предметы, также не получила подтверждения.

Лента.ру