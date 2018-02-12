Карнавал в Рио-де-Жанейро засиял на полную мощность (фоторепортаж)
12:15, 12 февраля 2018Мир
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На самбодром в Рио-де-Жанейро вышли знаменитые школы самбы и начали соревнование за право называться лучшими танцорами.
Карнавал в Рио-де-Жанейро засиял на полную мощность.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
На самбодром в Рио-де-Жанейро вышли знаменитые школы самбы и начали соревнование за право называться лучшими танцорами. За этим действом внимательно следят десятки тысяч туристов со всего мира. А также строгие судьи.
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Они оценивают танцоров по десяти параметрам - в частности, за хореографию и яркостью костюмов.
И несмотря на общую праздничную атмосферу - соперничество между разными школами идет жесткое. Продлится карнавал неделю и закончится в субботу.
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