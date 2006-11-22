Президент Таджикистана отправил правительство в отставку
15:11, 22 ноября 2006Мир
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Причины пока неизвестны
Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов отправил правительство страны в отставку. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главы государства.
По данным собеседника агентства, кабинет министров сложил полномочия в среду на своем заседании, прошедшем под председательством Рахмонова.
"Все члены правительства будут продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета", - добавили в пресс-службе.
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