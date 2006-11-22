Лукашенко пообещал белорусам катастрофический год

Президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует, что предстоящий год в связи с повышением цен на российский газ будет очень тяжелым для его страны. Как пишет Telegraf.by, по мнению главы государства, выходом из трудного положения может быть увеличение производства и продаж белорусских товаров за границей.

"Это будет очень тяжелый год, будет катастрофически тяжело. Нам, чтобы выжить в этой тяжелой ситуации и быть богаче, надо больше производить и продавать. А это жесточайшая конкуренция, и мы у кого-то, грубо говоря, должны отобрать "кусок хлеба и взять чей-то рынок", - заявил Лукашенко в среду на заседании правительства республики.

Говоря о поисках новых источников энергоносителей, президент призвал руководство кабинета министров, а также все профильные ведомства "работать в направлении Венесуэлы, Ирана, Азербайджана". "Это надо сделать, если мы хотим сохранить страну для наших детей, суверенитет и независимость, чтобы нас каждый день, месяц, каждый год не ставили к стенке, не распинали и не кричали: "давай плати за газ и нефть", - считает белорусский лидер.

Как известно, в 2006 году Беларусь закупает российский газ по 46,68 доллара за тысячу кубометров. О том, что российская сторона предлагает Минску в 2007 году закупать газ уже по 200 долларов, в начале ноября заявил посол России в Беларуси Александр Суриков, который уточнил, что повышение цен будет зависеть от сделки по продаже "Газпрому" половины национальной компании "Белтрансгаз". Позже "Газпром" подтвердил слова Сурикова.

Однако пока Москва и Минск так и не достигли договоренности по сделке с "Белтрансгазом".

Лента.ру