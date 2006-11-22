Офицеры из кортежа Джорджа Буша получили ранения

Трое офицеров-мотоциклистов из кортежа Джорджа Буша, сопровождавших во вторник президента США в Гонолулу (штат Гавайи), получили ранения после того, как их мотоциклы столкнулись между собой.

Как сообщил телекомпании Эй-би-си официальный представитель отделения федерального управления США по чрезвычайным ситуациям в Гонолулу Брайан Чеплик, инцидент произошел во время следования кортежа Буша на базе ВВС США "Хикам".

Двое офицеров доставлены на автомашине скорой помощи в городской медицинский центр Гонолулу. Состояние одного из них оценивается как серьезное, а другого - как серьезное, но стабильное.

Третий мотоциклист получал медицинскую помощь на базе ВВС США "Хикам" и о его состоянии ничего не собщается.

Инцидент произошел за два часа до запланированной встречи Буша с военнослужащими и с главой Тихоокеанского командования ВС США адмиралом Уильямом Фэллоном и никак не повлиял на график пребывания президента США в Гонолулу.

РИА "Новости"