В Париже - массовые столкновения между полицейскими и пожарными (фото)

Французские пожарные разожгли огонь недовольства в Париже.

Они приняли участие в общенациональной манифестации, требуя вернуть ежемесячную премию, сообщает Первый канал. Цена вопроса - 70 евро. А последствия сравнимы с прошлогодними погромами в пригородах.

Париж полыхает от гнева. Причем как в прямом, так и переносном смысле. На этот раз выразить свое недовольство вышли те, кому как раз положено тушить огонь. Санкционированная властями акция протеста пожарных вылилась в настоящие беспорядки. Очаги протеста возникли сразу в нескольких районах города.

На окраине части митингующих удалось на час перекрыть парижскую кольцевую магистраль. Другие уже ближе к центру города как заправские хулиганы забрасывали полицейских камнями, поджигали строительный мусор и взрывали петарды. В ход пошли даже предметы потяжелее. Кто-то из митингующих ударил молотком одного жандарма, в результате с переломом по ноге его доставили в больницу. Всего же накануне пострадали 15 полицейских. А начиналось все довольно мирно. Около 10-ти тысяч пожарных вышли на демонстрацию с требованием вернуть надбавку к жалованию. Доплату в 70 евро правительство ввело всем служащим еще летом. Однако недавно чиновники посчитали, что пожарные оказались в этом списке по технической ошибке.

Ко всему прочему пожарные потребовали от правительства улучшить и социальное обеспечение. Особенное возмущение вызывает пенсионный возраст. Его предложили снизить с 60 до 55 лет.

Однако лозунги касались не только денежного вопроса. Как говорят пожарные, материально-техническая база не то, что далека от совершенства, она просто никуда не годится. Из-за недостаточного оборудования и средств безопасности за последние несколько лет в огне погибли несколько сот пожарных. И, несмотря на то, что полиции в этот раз удалось утихомирить митингующих, они говорят: если правительство не прислушается к нашим требованиям, акции протеста уже прокатятся по всей стране.