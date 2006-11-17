Президентом Франции может стать женщина-социалист (фото)

На выборах кандидата в президенты Франции от Социалистической партии, состоявшихся в четверг вечером, большинство голосов набрала 53-летняя Сеголен Руаяль (Segolene Royal).

Кандидатуру Руаяль, сообщает AFP, по предварительным подсчетам, поддержали как минимум 55 процентов от принявших участие в голосовании членов Социалистической партии. Всего в выборах кандидата от социалистов на предстоящих президентских выборах приняли участие около 219 тысяч человек.

В бюллетени для голосования были внесены три кандидата. Кроме Руаяль на место кандидата от социалистов претендовали бывший премьер-министр Франции Лоран Фабье (Laurent Fabius) и бывший министр финансов Доминик Страусс-Канн (Dominique Strauss-Kahn). Фабье собрал около 18,5 процента голосов, Страусс-Канн - около 20,8 процента.

Несмотря на то, что избирательной комиссии еще предстоит обработать бюллетени, поданные членами Социалистической партии Франции, находящимися за пределами страны, то, что именно Руаяль станет кандидатом от "левых" уже не вызывает сомнений, сообщает AFP.

На предстоящих в апреле 2007 года выборах президента Франции основным соперником Руаяль, вероятнее всего, станет действующий глава министерства внутренних дел страны Николя Саркози (Nicolas Sarkozy). Ожидается, что в ближайшее время кандидатура Саркози на выборах президента будет выдвинута французскими "правыми".

Лента.ру