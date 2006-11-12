Данные экзит-полов свидетельствуют о высокой явке избирателей в Южной Осетии

Завершилось голосование на президентских выборах и референдуме о независимости Южной Осетии. По данным Центизбиркома республики, явка "значительно превысила 90 процентов".

Таким образом, порог в 50 процентов, необходимый для признания референдума и выборов состоявшимися, превышен более чем на 40 процентов, сообщает ИТАР-ТАСС.

По промежуточным результатам экзит-полов, за независимость Южной Осетии проголосовало 99 процентов избирателей, за действующего Президента Эдуарда КОКОЙТЫ - 95 процентов.

Международные наблюдатели заявили о том, что голосование проходило в соответствии с мировыми стандартами, и никаких нарушений в ходе выборов не зафиксировано. Евросоюз и НАТО выступили против референдума. Между тем Москва заявляет, что международное сообщество должно учитывать мнение жителей республики.