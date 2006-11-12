Папа Римский призвал изменить мировую экономическую систему

Глобальная экономическая система должна быть изменена, если мировое сообщество намерено сократить число людей, живущих в голоде и нищете.

Об этом заявил Папа Римский Бенедикт XVI сегодня в ходе его еженедельного обращения к верующим, передает Газета.ru.

Ссылаясь на недавний отчет ООН, в котором говорится, что с 1990 года в мире не наблюдается снижение количества голодающих, понтифик осудил «структурные» проблемы в глобальной экономике, благодаря которым состоятельные люди остаются в меньшинстве.

«Несомненно, есть необходимость устранить структурные причины, связанные с системой управления экономической модели, по которой большинство ресурсов распределяется меньшинству населения», - сказал Папа Римский.