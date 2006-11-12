На Вьетнам надвигается «Чеби»

Тайфун «Чеби», вызвавший наводнения и оползни на северо-востоке Филиппин, надвигается на Вьетнам.

Его эпицентр находится в Южно-Китайском море в 370 км к западу от филиппинской столицы.

Средняя скорость ветра составляет 120 км/час., а скорость отдельных порывов достигает 150 км/час. Ожидается, что тайфун будет усиливаться во время приближения к побережью Вьетнама, передает ІСТV.

11 ноября тайфун «Чеби» обрушился на главный филиппинский остров Лусон, в результате один человек погиб, восемь ранены, три человека пропали без вести.