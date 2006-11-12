”Хезболла” готова к новой войне с Израилем

За последние три месяца ливанская группировка "Хезболла" полностью восстановила свою военную мощь, пишет британская The Sunday Times со ссылкой на разведданные спецслужб Израиля.

По информации израильских военных, в настоящее время на вооружении шиитской группировки находятся около 20 тысяч ракет. Даже до 12 июля 2006 года, то есть начала 34-дневной войны с Израилем, в распоряжении "Хезболлы" не было такого количества ракет, отмечают военные.

Сведения израильских спецслужб подтвердил лидер "Хезболлы" шейх Хасан Насралла. В своем последнем интервью, данном подконтрольному группировке телеканалу "Аль-Манар", он заявил, что "Хезболла" полностью восстановила военный арсенал. По его словам, на вооружении у группировки имеются как минимум 30 тысяч ракет, чего достаточно для пяти месяцев войны.

Военная разведка Израиля уже предупредила правительство страны, что новая фаза противостояния с "Хезболлой" может начаться не позже весны 2007 года.

Напомним, что 12 июля боевики "Хезболлы" вторглись на территорию Израиля, захватив в плен двух солдат ЦАХАЛ. В ответ израильтяне атаковали юг Ливана, выбивая оттуда боевиков группировки. Наземные операции сторон сопровождались массированными бомбардировками. Каждый день "Хезболла" выпускала по северу Израиля до 250 ракет. Авиаудары ЦАХАЛ практически полностью уничтожили транспортную инфраструктуру Ливана. В результате боевых действий обе стороны понесли значительные потери среди гражданского населения.

Война была прекращена благодаря вмешательству международного сообщества. 14 августа было достигнуто соглашение о прекращении огня. Для поддержания перемирия на юг Ливана были направлены миротворческие силы ООН.

Похищенные "Хезболлой" израильские военные до сих пор не освобождены.

Лента.ру