В США мужчина погиб, выпав из вертолета в океан

В США у побережья Малибу мужчина выпал или выпрыгнул из вертолета в океан, в результате чего погиб. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на местную власть.

Издание пишет, что сотрудники службы пожарной охраны округа Лос-Анджелес обнаружили тело погибшего примерно в 1,6 км от берега.

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Пока неизвестно, мужчина выпрыгнул намеренно или выпал из вертолета случайно. Местная полиция устанавливает обстоятельства происшествия и личность погибшего.

In #Malibu just now & hearing someone jumped out of helicopter pic.twitter.com/0fYmwls7d5 — Suzan Hughes (@SuzanHughes) September 30, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, в Таджикистане начальник аэропорта города Хорог Дилдор Максудшоев погиб, провожая вертолет с президентом Эмомали Рахмоном в Душанбе. Когда вертолет президента начал подниматься в воздух, Дилдор Максудшоев стоял от него на близком расстоянии. От сильных порывов ветра от работы лопастей вертолета он упал и ударился о большой камень.