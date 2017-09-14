Подлетел в воздух и упал на камень: в Таджикистане начальник аэропорта погиб, провожая вертолет президента

В Таджикистане начальник аэропорта города Хорог Дилдор Максудшоев погиб, провожая вертолет с президентом Эмомали Рахмоном в Душанбе. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Таджикистана.

Сообщается, что начальник аэропорта был среди чиновников, которые встречали и сопровождали президента в ходе его поездки в Дарвазский район.

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"Когда вертолет президента начал подниматься в воздух, Дилдор Максудшоев стоял от него на близком расстоянии. От сильных порывов ветра от работы лопастей вертолета он упал и ударился о большой камень", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что инцидент произошел накануне.

Издание Asia-Plus также уточнило, что ковер вместе с начальником аэропорта отбросило на рядом стоящий большой камень и Дилдор Максудшоев сильно ударился об него.

Чиновник скончался по дороге в больницу, его травмы оказались не совместимыми с жизнью.