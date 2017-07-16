В годовщину попытки переворота в Турции жители вместо гудков услышали на мобильном поздравление Эрдогана

В годовщину неудачной попытки военного переворота абонентам сотовой связи в Турции пришлось в обязательном порядке прослушать обращение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Запись автоматически включалась после набора номера, пишет Meduza.

Loudspeakers give voice to sala prayers from 90K mosques in Turkey, as they did night of coup attempt year ago, followed by national anthem. https://t.co/a798Vq0Ief — Mustafa Yilmaz (@MustafaEdib) 15 июля 2017 г.

В своем обращении Эрдоган поздравил граждан Турции с Днем демократии и национального единства (он отмечается в день неудачного мятежа).

Как сообщалось, в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года группа военнослужащих совершила попытку вооруженного захвата власти. Погибло 250 человек.

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После подавления путча в стране прокатилась волна арестов, во время которых было взято под стражу около 50 тысяч человек. Почти 150 тысяч человек - военных, чиновников, преподавателей, полицейских, сотрудников министерств и органов юстиции - уволили с работы или временно отстранили от исполнения обязанностей. Также был закрыт ряд оппозиционных СМИ.

Турецкие власти считают, что организатором переворота был исламский проповедник Фетуллах Гюлен.