США созывают закрытое заседание Совбеза ООН из-за запуска ракеты КНДР

Соединенные Штаты Америки призвали провести заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций за закрытыми дверями относительно запуска последней ракеты в Северной Корее.

Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь американской миссии при ООН, передает Reuters.

Представитель заявил, что заседание Совбеза, вероятно, будет запланировано на среду.

Пхеньян заявил во вторник, что он успешно испытал первую межконтинентальную баллистическую ракету, которая, по оценкам аналитиков, может нанести удар по Аляске, отмечает агентство.

Государственный секретарь США подтвердил, что испытания ракет КНДР проводились с межконтинентальной баллистической ракетой, передает The Associated Press.

BREAKING: US secretary of state confirms North Korea's missile test was with an intercontinental ballistic missile.