Два сотрудника рок-фестиваля Rock am Ring задержаны по подозрению в подготовке теракта - СМИ

Полиция Германии задержала двоих сотрудников фирмы, обслуживающей известный рок-фестиваль Rock am Ring. Они подозреваются в подготовке теракта, сообщает Welt.

По данным газеты, мужчины пронесли на территорию фестиваля подозрительный предмет. Один из взятых под стражу подозревается в связях с исламистами.

Ранее УНИАН сообщал, что в Германии приостановили ежегодный рок-фестиваль Rock am Ring из-за террористической угрозы. Организаторы фестиваля сообщили, что надеются продолжить его на следующий день.

Rock am Ring — один из крупнейших ежегодных рок-фестивалей, который проходит в Германии в первый выходной июня. В этом году на нем должны выступить Rammstein, System Of A Down и еще 85 музыкальных коллективов.