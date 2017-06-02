В Германии эвакуировали гостей рок-фестиваля Rock am Ring из-за угрозы теракта

В Германии приостановили ежегодный рок-фестиваль Rock am Ring из-за террористической угрозы. Об этом говорится в опубликованном на сайте фестивала сообщении организаторов.

После оценки ситуации полиция попросила организаторов уведомить пришедших о временном прекращении фестиваля для проведения дальнейшего осмотра территории музыкальных площадок.

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"В связи с террористической угрозой полиция попросила организаторов фестиваля Rock am Ring приостановить мероприятие. Организаторы будут обеспечивать вас полной информацией о дальнейшем развитии событий через социальные сети, радио и СМИ", - сказано в сообщении.

В управлении полиции сообщили, что проводят расследование после сигналов об угрозе теракта, передает РИА Новости.

"Организатор "Rock am Ring" в тесной координации с силами безопасности сегодня завершили фестиваль преждевременно. Причиной стали конкретные сигналы, которые не исключали возможную террористическую угрозу. В настоящее время в усиленном режиме ведется расследование", - отметили в вполиции.

О том, что конкретно стало причиной эвакуации, в правоохранительных органах не уточнили.

Rock am Ring — один из крупнейших рок-фестивалей в Европе. В этом году он проходит со 2 по 4 июня. В фестивале принимают участие известные рок-группы Rammstein и Simple Plan, а также экс-вокалист манчестерской группы Oasis Лиам Галлахер.