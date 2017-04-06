В Сербии не прекращаются митинги против избрания президентом страны Вучича (фото, видео)

08:46, 06 апреля 2017
Мир
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5 апреля, на улицы города вышли несколько тысяч человек, преимущественно студенты.

В Сербии уже три дня не прекращаются протесты против победы премьер-министра Александр Вучича на выборах президента. Об этом сообщает Reuters

5 апреля, на улицы города вышли несколько тысяч человек, преимущественно студенты. Они скандировали: "Вучич, ты украл выборы" и "конец диктатуре".

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Протестующие обвинили главу правительства в авторитарном стиле правления. Несмотря на то, что функции президента Сербии в основном представительские, есть опасения, что Вучич сохранит полный контроль над руководящей партией, а значит над парламентом и правительством.

АлександарВучич выиграл в первом туре президентские выборы, которые состоялись 2 апреля. Он набрал более 55 процентов голосов и официально станет президентом в конце мая. Как заявил Вучич, "каждый имеет право быть недовольным результатами выборов".

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Теги: #президент#выборы#протесты#Сербия#Вучич