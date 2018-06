В Сербии не прекращаются митинги против избрания президентом страны Вучича (фото, видео)

В Сербии уже три дня не прекращаются протесты против победы премьер-министра Александр Вучича на выборах президента. Об этом сообщает Reuters.

5 апреля, на улицы города вышли несколько тысяч человек, преимущественно студенты. Они скандировали: "Вучич, ты украл выборы" и "конец диктатуре".

Day 3: Protesters in #Serbia outline their 5 main demands. Despite the weather, thousands on the streets, chanting "end the dictatorship". pic.twitter.com/YU5YaWnh8l