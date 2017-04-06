В Сербии не прекращаются митинги против избрания президентом страны Вучича (фото, видео)
5 апреля, на улицы города вышли несколько тысяч человек, преимущественно студенты.
В Сербии уже три дня не прекращаются протесты против победы премьер-министра Александр Вучича на выборах президента. Об этом сообщает Reuters.
5 апреля, на улицы города вышли несколько тысяч человек, преимущественно студенты. Они скандировали: "Вучич, ты украл выборы" и "конец диктатуре".
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Day 3: Protesters in #Serbia outline their 5 main demands. Despite the weather, thousands on the streets, chanting "end the dictatorship". pic.twitter.com/YU5YaWnh8l— Sergej Dojcinovic (@Serdjosega) April 5, 2017
Tonight's protest march against #Serbia's president-elect #Vucic, corruption etc sets off through #Belgrade. pic.twitter.com/0gdx7scxka— Dan McLaughlin (@DanMcL99) April 5, 2017
LIVE | Large and loud demonstration in #Belgrade protesting Sunday's presidential election. #Serbiapic.twitter.com/zHeZLuOby8— Vocal Europe (@thevocaleurope) April 5, 2017
Activists guide for #serbia protests (on Serbian) https://t.co/ZW28eBtVYRpic.twitter.com/S0aRLnlM9X— Luka Gerzic (@gerzic) April 5, 2017
Протестующие обвинили главу правительства в авторитарном стиле правления. Несмотря на то, что функции президента Сербии в основном представительские, есть опасения, что Вучич сохранит полный контроль над руководящей партией, а значит над парламентом и правительством.
АлександарВучич выиграл в первом туре президентские выборы, которые состоялись 2 апреля. Он набрал более 55 процентов голосов и официально станет президентом в конце мая. Как заявил Вучич, "каждый имеет право быть недовольным результатами выборов".