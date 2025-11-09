Неизвестный дрон сбросил краску на российскую торговую виллу под Стокгольмом. Полиция ведет расследование инцидента.

В Стокгольме неизвестный дрон пролетел над виллой российской торговой делегации, которая расположена на острове вблизи города. Дрон сбросил на здание краску и неизвестное липкое вещество, после чего улетел, о чем сообщила газета Aftonbladet.

Как рассказал АР пресс-секретарь стокгольмской региональной полиции Оли Эстерлинг, никто не пострадал, эвакуацию сотрудников не проводили. Краска и неизвестное вещество, как сообщили СМИ, попали на фасад здания, а не на людей.

Работники торговой делегации заметили дрон и увидели, как он сбросил контейнер с краской и неопределенным веществом около 5:30 утра по местному времени, после чего обратились в полицию.

Видео дня

Эстерлинг сообщил, что следователи взяли образцы вещества для анализа и открыли дело по факту вандализма и преследования. Полицейские не видели сам дрон, но опросили сотрудников, которые стали свидетелями происшествия. Кто стоит за инцидентом, пока неизвестно. Однако, в полиции не исключают, что будут выдвинуты дополнительные обвинения.

Остров Лидинге, где произошло событие, является местом расположения нескольких иностранных посольств, их филиалов и резиденций, в том числе и виллы торговой делегации. Главное здание российского посольства расположено в районе Кунгсхольмен в Стокгольме. А инцидент с дроном произошел возле зданий торгового представительства посольства, которые расположены на Лидингё.

Инциденты с дронами в ЕС

Напомним, что это далеко не первый инцидент с дронами в европейских городах. Хотя ранее дроны замечали над инфраструктурными объектами. В частности, в октябре дроны были замечены над авиабазой в немецком городе Эрдинг, где расположен инновационный центр Бундесвера.

Также в октябре неизвестные дроны были впервые замечены в Бельгии. Вероятно, они залетели туда с территории Германии. Люди видели 15 дронов, которые кружили над военной базой в Эльзенборне, на востоке провинции Льеж.

В сентябре неизвестные дроны кружили в центре Варшавы. В частности, они пролетали над правительственными зданиями. Полиция задержала украинца и белоруску, которых проверяли на причастность к инциденту.

Вас также могут заинтересовать новости: