Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она доступна.

В большинстве регионов Украины завтра, 10 ноября, будут вынужденно применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Причиной стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Отмечается, что 10 ноября с 00:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений света объемом от 2 до 4 очередей. Также в это же время будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Время и объем применения ограничений могут измениться", - добавили в "Укрэнерго".

Также украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она доступна.

Графики отключений света в Киевской области

Обновлено в 20:32. "ДТЭК" опубликовала в своем Telegram-канале графики отключений света для Киевской области.

Одна из последних атак РФ была очень тяжелой для украинской энергетики

Ранее первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что атака России в ночь на 8 ноября стала одной из самых тяжелых для украинского энергетического сектора за все время полномасштабной войны. Он поделился, что враг наносил массированный удар баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать.

Некрасов отметил, что самая сложная ситуация с энергоснабжением после удара была в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. В этих регионах действовали графики почасовых отключений света до трех очередей одновременно.

