Стало известно, кто родился у тренера сборной Украины по футболу.

В семье известного украинского футболиста и тренера Сергея Реброва произошло неожиданное пополнение. Спортсмен в четвертый раз стал отцом.

Жена главного тренера сборной Украины, Анна Реброва сообщила, что на днях родила мальчика. В Instagram женщина опубликовала фото с новорожденным.

Новость стала довольно неожиданной, ведь супруги не сообщали о беременности. Что интересно, у футболиста родился четвертый сын, имя которого родители пока держат в секрете.

"В нашей семье произошла радость, родился еще один сыночек!" - написала Анна Реброва.

С пополнением пару поздравили коллеги, друзья и поклонники. В комментариях под сообщением Анны они пожелали счастья и здоровья малышу:

"Поздравляем! Растите здоровыми", - написала Влада Зинченко.

"Поздравления! Здоровья и большого счастья семье!" - пожелала Александра Кучеренко.

"Вау, мои поздравления. Растите здоровенькие на радость родителям. Теперь у вас настоящая футбольная команда".

Стоит отметить, что Сергей и Анна Ребровы воспитывают еще двух сыновей - 9-летнего Александра и 7-летнего Никиту. Кроме этого, футболист имеет еще старшего сына - 26-летнего Дмитрия.

