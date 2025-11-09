Кроме того, комментируя судьбу замороженных российских активов, Лавров заявил, что законного способа изъять эти активы нет.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал о своей готовности встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, но наперед заявил, что Кремль не откажется от своих основных условий прекращения войны против Украины.

Как пишет Reuters, заявление Лаврова последовало после того, как Кремль опроверг сообщения западных СМИ о том, что министр впал в немилость Путина после срыва встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

"Мы с госсекретарем Марко Рубио понимаем необходимость регулярного общения", - выразил свое убеждение Лавров.

Он добавил, что это "важно для обсуждения украинского вопроса и продвижения двусторонней повестки дня".

"Именно поэтому мы общаемся по телефону и готовы проводить очные встречи при необходимости", - заявил российский министр.

Также Лавров сказал, что "договоренности", достигнутые Путиным и Трампом 15 августа на Аляске, были основаны на требованиях, которые российский диктатор Владимир Путин высказал в июне 2024 года, и идеях спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа.

Напомним, среди них: отказ Украины от членства в НАТО; вывод ВСУ из четырех областей, которые Кремль хочет забрать себе: Донецкой и Луганской, а также Херсонской и Запорожской.

"Сейчас мы ожидаем подтверждения от Соединенных Штатов, что соглашения, достигнутые на Аляске, остаются в силе", - сказал Лавров.

Комментируя судьбу замороженных российских активов, Лавров заявил, что законного способа изъять эти активы нет, и что Россия примет ответные меры в случае их изъятия.

Встреча Путина и Трампа в Будапеште

Ранее Reuters сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио может встретиться с Лавровым 23 октября. После их встречи должна была также пройти встреча президента США Доналда Трампа с Путиным. Однако их встреча сорвалась, впрочем как и Лаврова с Рубио.

Причины, по котором у РФ и США не вышло переговоров, не разглашались. Только российский МИД в свойственной ему манере заявил,что невозможно было отменить то, о чем не было договоренности.

