Дошло дло того, что трофейных образцов у россиян больше, чем собственных аналогов.

Российская промышленность так и не смогла наладить серийное производство собственных тяжелых дронов-гексакоптеров, которые ВСУ успешно применяют большую часть войны. Об этом в своем блоге в Телеграм пишет старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

Он отметил, что номинально такие дроны у россиян есть, и враг уже больше года активно хвастается якобы успешным их применением на разных направлениях. Однако, как часто бывает у россиян, пустой пропаганды в этих заявлениях больше, чем фактов.

"Действительно, с конца 2024-го противник начал активно производить БпЛА гексакоптерного типа, однако об успешном их применении речь даже и не идет, ведь все образцы оказались провальными, и пока нет ни одного серийного удачного изделия", - пишет "Алекс".

По словам украинского офицера, россияне активно используют трофейные украинские дроны типа "Вампир": их ремонтируют и перепрошивают.

"В результате таких трофейных бортов у них на службе больше, чем образцов собственного производства, даже по всем методичкам и перехватам они его так и называют - "Вампир", - пишет офицер.

Ночные дроны-бомберы ВСУ уничтожают россиян

Как писал УНИАН, в течение большей части войны ВСУ активно применяют тяжелые дроны с гексакоптерной конструкцией в роли ночных бомбардировщиков. С их помощью украинские защитники уничтожают вражескую технику, оборудование и даже живую силу на передовой и в ближнем тылу.

По оценкам специалистов, на такие дроны может приходиться довольно значительная доля российских потерь, и реальный эффект от этих дронов, вероятно, очень недооценен.

В определенный момент эти дроны превратились в настоящий ночной кошмар для оккупантов. Неудивительно, что неофициально российские солдаты дали украинским ночным бомбардировщикам довольно меткое прозвище - "Баба Яга".

