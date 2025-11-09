Также специалисты рассказали, сколько времени могут лежать вареные яйца.

Если вы хотите сварить яйца, однако не уверены, свежие ли они еще, есть способы, которые помогут это понять. Как пишет Tasting Table, при варке естественный защитный слой скорлупы яйца повреждается, из-за чего сокращается срок годности продукта.

Как понять, можно ли варить яйцо и сколько дней оно может лежать в холодильнике?

Если вы не знаете, сколько времени яйца пролежали в холодильнике, можно провести тест на плавучесть, положив их в холодную воду, чтобы увидеть, тонут ли они.

"Тонущее яйцо является достаточно свежим для варки, тогда как плавающее яйцо уже потеряло свою полезность. Во время варки влага и газ выходят через поры яйца, разжижая естественный барьер, который ранее защищал его, и оставляя влагу, в которой бактерии могут и будут размножаться при соответствующих условиях и через некоторое время", - говорится в материале.

Вареное яйцо безопасно употреблять, но только в течение определенного времени, а эксперты по безопасности продуктов USDA советуют потреблять вареные яйца в течение недели после варки.

"После недели в холодильнике даже хорошее на вид вареное яйцо неизбежно начинает терять вкус и текстуру, поэтому лучше всего использовать действительно сомнительные старые яйца в рецептах, где вы можете их увидеть и почувствовать их запах, когда разбиваете их, прежде чем кипящая вода зафиксирует все на месте. Серое кольцо вокруг желтка безвредно, а гнилостный серный запах - нет", - предупредили в издании.

Поэтому эксперты рекомендуют постоянно хранить яйца в холодильнике и доверять своим ощущениям, а если вы сомневаетесь, разбейте и проверьте, прежде чем употреблять.

