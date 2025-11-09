Большинство новобранцев имеют нулевой уровень подготовки, поэтому сразу на фронт никого не отправляют.

У многих украинцев есть убеждение, будто по крайней мере часть мобилизованных сразу отправляют на фронт. На самом деле это миф, и такое в украинской армии сегодня просто невозможно. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал инструктор 157-й отдельной механизированной бригады, старший сержант Игорь Сидорец.

Он отметил, что сегодня в Силах обороны внедрена многоуровневая система подготовки военнослужащих как рядового, так и сержантского состава.

"Человек после ТЦК попадает сразу в учебный центр. Его не везут на передовую, не везут в бригаду или могут привезти в бригаду, из которой он поедет на базовую общевойсковую подготовку. Это 51 день: 45 учебных дней и 6 выходных. Без базовой общевойсковой подготовки человека не могут ввести в боевой и численный состав сил и средств и допустить к выполнению боевых задач. Это противозаконно", - рассказал военный.

Но даже после отправки в бригаду новобранец не обязательно сразу попадает на передовую, говорит инструктор. По возможности бригады могут отправлять людей на дополнительную подготовку по конкретной военной специальности.

"Есть еще и такое понятие, как адаптация. Когда военнослужащий возвращается к себе в подразделение, подразделение выходит в зону выполнения задач и там в течение двух недель происходит слаживание, адаптация", - добавил Сидорец.

Он также рассказал, что большинство мобилизованных, особенно в возрасте от 35 лет, просто не имеют никакой подготовки к службе в армии. Поэтому им в любом случае нужно пройти базовую военную подготовку на полигоне.

"Среди них редко встретишь тех, кто вообще когда-то проходил какие-то курсы. Разве что кроме тех, кто служил еще в советское время. Среди младших есть те, кто прошли курсы тактической медицины, побывали в тирах, постреляли, поэтому они имеют хотя бы какое-то базовое понимание. Но на самом деле, если оценивать уровень подготовки в целом, то, к сожалению, люди приходят в армию почти неподготовленными", - рассказал военный.

