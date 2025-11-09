Песков заявил, что сперва нужно понять целесообразность проведения ядерных испытаний.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что "Буревестник" и "Посейдон" являются "прорывными технологиями, которых неи ни у одной страны". Тем не менее, он отрицает, что Москва приступила к подготовке ядерных испытаний. Его слова цитируют росСМИ.

Песков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину заверил, что информация о том, что испытания "Буревестника" и "Посейдона" были ядерными, якобы является неверной.

"Они не должны делать таких ошибок", - сказал пресс-секретарь главы РФ, комментируя заявления американских специалистов о том, что Москва проводила ядерные испытания "Буревестника" и "Посейдона".

Видео дня

По словам Пескова, российский диктатор Владимир Путин не давал указания приступать к подготовке ядерных испытаний. Он добавил, что "сначала нужно понять их целесообразность".

Кроме того, Песков похвалил "Буревестник" и "Посейдон", заявив, что для их создания "требуются коллективы целеустремленных и одаренных людей, способных создавать прорывные технологии". Он также сказал, что во время награждения разработчиков этого оружия Екатерининский зал Кремлевского дворца якобы "был почти полон".

Путин заговорил о ядерных испытаниях - что известно

Напомним, что ранее российский диктатор Владимир Путин поручил разработать планы потенциальных испытаний ядерного оружия. Не так давно он говорил о 15-часовом испытании российской крылатой ракеты "Буревестник", которая, по его словам, может нести ядерную боеголовку.

Позже в РФ заявили о проведении испытания подводной торпеды "Посейдон" с ядерной боеголовкой и ядерным двигателем.

Вас также могут заинтересовать новости: