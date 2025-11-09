В некоторых случаях семьи погибших защитников Украины не получат выплаты за смерть военного.

Члены семьи украинских защитников получают от государства финансовую помощь в случае гибели военного. На данный момент выплаты семьям погибшим военнослужащих составляют 15 миллионов гривень, которые выплачивают постепенно.

Тем не менее есть случаи, в которых выдача таких выплат не положена. Перед тем, как выплачивают 15 миллионов гривен семьям погибших, проводится проверка обстоятельств смерти военнослужащего. Законом установлено 6 причин, по которым могут отказать в начислении суммы.

Кто не получит выплаты за погибшего в Украине

Правила социального обеспечения военнослужащих определяют, кому не предоставят помощь от государства.

Видео дня

При назначении компенсации важно, при каких обстоятельствах погиб защитник. Выплаты за погибшего не назначаются, если:

смерть наступила вследствие криминального или административного правонарушения;

солдат умер из-за совершения действий в состоянии наркотического, алкогольного опьянения;

причиной смерти является самоубийство (за исключением доказанного судом доведения лица до самоубийства).

Также при назначении суммы проверяют членов семьи военных. Выплаты за погибшего ВСУ не получат такие категории:

те, кто подал заведомо неправдивые данные о назначении помощи;

лица, которые убили или покусились на жизнь других родственников военного, претендующих на помощь, или совершили криминальные либо административные правонарушения в отношении военного;

лица, в отношении которых суд установил факт уклонения от обязанности по содержанию погибшего при жизни (например, отец, который не платил алименты сыну-военному, не получит выплат в случае его смерти).

Ранее мы рассказывали, какие сейчас действуют льготы УБД для военного и его семьи. К примеру, близкие защитников могут получить скидку на коммуналку и бесплатно учиться в вузе.

Вас также могут заинтересовать новости: