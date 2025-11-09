Члены семьи украинских защитников получают от государства финансовую помощь в случае гибели военного. На данный момент выплаты семьям погибшим военнослужащих составляют 15 миллионов гривень, которые выплачивают постепенно.
Тем не менее есть случаи, в которых выдача таких выплат не положена. Перед тем, как выплачивают 15 миллионов гривен семьям погибших, проводится проверка обстоятельств смерти военнослужащего. Законом установлено 6 причин, по которым могут отказать в начислении суммы.
Кто не получит выплаты за погибшего в Украине
Правила социального обеспечения военнослужащих определяют, кому не предоставят помощь от государства.
При назначении компенсации важно, при каких обстоятельствах погиб защитник. Выплаты за погибшего не назначаются, если:
- смерть наступила вследствие криминального или административного правонарушения;
- солдат умер из-за совершения действий в состоянии наркотического, алкогольного опьянения;
- причиной смерти является самоубийство (за исключением доказанного судом доведения лица до самоубийства).
Также при назначении суммы проверяют членов семьи военных. Выплаты за погибшего ВСУ не получат такие категории:
- те, кто подал заведомо неправдивые данные о назначении помощи;
- лица, которые убили или покусились на жизнь других родственников военного, претендующих на помощь, или совершили криминальные либо административные правонарушения в отношении военного;
- лица, в отношении которых суд установил факт уклонения от обязанности по содержанию погибшего при жизни (например, отец, который не платил алименты сыну-военному, не получит выплат в случае его смерти).
Ранее мы рассказывали, какие сейчас действуют льготы УБД для военного и его семьи. К примеру, близкие защитников могут получить скидку на коммуналку и бесплатно учиться в вузе.