Если вы хотите добавить в свои блюда питательные вещества, то семена тыквы - это небольшой, но мощный ингредиент, который следует потреблять. Семена тыквы богаты полезными для сердца жирами, растительными белками, клетчаткой и необходимыми минералами, а также широким спектром научно подтвержденных преимуществ для здоровья. Об этом пишет Eating Well, которое назвало преимущества такого продукта.

Может способствовать здоровью сердца

Тыквенные семечки являются отличным источником омега-3 жирных кислот, которые известны тем, что повышают уровень холестерина HDL, который часто называют "хорошим", ведь он выводит холестерин из крови и транспортирует его в печень, помогая уменьшить риск сердечных заболеваний.

Помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови

Тыквенные семечки богаты белком и клетчаткой, что помогает предотвратить резкие скачки уровня сахара в крови. Благодаря этому они являются отличным вариантом перекуса для людей, страдающих диабетом, или тех, кто хочет избежать энергетического спада.

Может способствовать лучшему сну

Семена тыквы являются хорошим источником магния - минерала, который помогает расслабить мышцы и улучшает качество сна. Кроме того, они содержат триптофан, аминокислоту, которая помогает вырабатывать серотонин и мелатонин, способствующие спокойному сну.

"Они являются отличной закуской перед сном", - добавила диетолог Магги Михалчик.

Может способствовать здоровью гормональной системы

"Тыквенные семечки отлично подходят женщинам, поскольку являются хорошим источником цинка, который способствует здоровью гормональной системы, помогая регулировать прогестерон. Они также содержат фитоэстрогены, которые могут помочь регулировать активность эстрогена", - подчеркнула она.

Можно ли всем есть тыквенные семечки?

Обычно тыквенные семечки большинство людей переносит хорошо и легко вводит в сбалансированный рацион.

"Однако если у вас аллергия на семечки или определенные проблемы с пищеварением, например дивертикулит, перед употреблением семян стоит проконсультироваться с врачом", - отметила Лорен Манакер, магистр наук, зарегистрированный диетолог, лицензированный клинический эксперт по питанию.

В то же время Михалчик добавила:

"Люди с проблемами пищеварения, которые должны придерживаться диеты с низким содержанием клетчатки, должны избегать тыквенных семечек или употреблять их в умеренных количествах, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы".

Манакер также предупредила:

"Кроме того, если вы покупаете фасованные семечки, обращайте внимание на добавление соли или ароматизаторов, которые могут содержать дополнительный натрий или нежелательные ингредиенты".

