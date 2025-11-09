В ВСУ рассказали, что о решающей фазе битвы за Покровск говорить еще рано.

Активная фаза на Покровском направлении длится уже год, а не несколько месяцев. Об этом в эфире КИЕВ24 заявил командир группы рекрутинга штаба управления 152 отдельной егерской бригады Любомир Заика.

"Активную фазу на Покровском направлении мы видим не первый месяц, а целый год", - сказал он.

По его словам, враг усиливает усилия именно на этом направлении, поскольку этот город имеет большое политическое значение для врага. В частности, в контексте захвата всей Донецкой области. В то же время Заика отметил, что говорить об окончательной, решающей фазе пока рано.

Видео дня

Враг применяет значительные силы и средства, но украинские подразделения делают все возможное, чтобы не допустить продвижения и закрепления противника в городе.

Ситуация в Покровске - последние новости

Добавим, что стратегическую важность Покровска для врага подчеркивал и военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, россияне сфокусировали на этом направлении наиболее боеспособные подразделения, и за сутки здесь происходят десятки боевых столкновений.

Из-за постоянных попыток врага оккупировать Покровск и соседний Мирноград города уже превратились в руины. Как показали подразделения морской пехоты, в Мирнограде не осталось ни одного уцелевшего дома.

Также враг разрушает Покровск, забрасывая город КАБами. Военные говорят, что держат город и делают все возможное для того, чтобы удерживать его как можно дольше. Но ситуация сложная. В основном из-за того, что РФ смогла блокировать логистические пути в Покровск.

