По словам Петро Санчеса, нужно действовать дипломатично.

Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал предложения по увеличению оборонных расходов европейских стран до 5% ВВП, как того требует президент США Дональд Трамп. Об этом испанский политик сказал в интервью El Pais.

По его словам, будущее континента должно основываться не на милитаризации, а на единстве и соблюдении международного права.

"Нужно действовать дипломатично, чтобы в 2035 году мы имели не Европу, вооруженную до зубов, а Европу единую, которая гарантирует международное право. Какой мир мы хотим оставить нашим детям? Мир, в котором оборонные бюджеты составляют 5% ВВП?", - отметил Санчес.

Видео дня

Однако испанский премьер-министр признал, что сейчас его страна вынуждена увеличить расходы на оборону и безопасность. Он добавил, что это шаг к усилению европейской автономии в области обороны.

"Оппозиция критикует меня за выполнение обязательства, которого я не брал, - договоренности 2014 года о расходах на уровне 2% ВВП. Но я это обязательство выполнил", - добавил Санчес.

По словам политика, Испания остается надежным союзником в рамках НАТО.

"Размещение испанских вооруженных сил на восточном фланге Европы и, следовательно, для защиты Болгарии, Румынии, Литвы, Эстонии... , которые подверглись влиянию неоимпериализма Путина, является лучшим доказательством того, что Испания является надежной страной с точки зрения Атлантического альянса и с точки зрения возможностей", - подытожил он.

Европа и угроза со стороны РФ - последние новости

Ранее комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сделал заявление относительно вывода войск США из Европы. По его словам, США должны согласовывать с лидерами европейских стран любые планы по выводу войск из Европы.

"Я абсолютно трансатлантист. Но я также пытаюсь предложить какие-то практические долгосрочные взгляды, которые нам необходимы. Они скажут: "Мы постепенно уходим. Будьте уверены в ядерном зонтике на более длительный срок, но сейчас нам нужно переместить сухопутные войска или что-то еще. И давайте посмотрим с практической точки зрения, когда вы будете готовы к замене"", - отметил Кубилюс.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о нападении России на НАТО и пожаловался на "угрозу" со стороны Запада. Он отметил, что Москва "не будет нападать на любую страну НАТО", а Кремль даже готов "закрепить это в будущих гарантиях безопасности".

Вас также могут заинтересовать новости: