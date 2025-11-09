По словам Вики, 21-летняя модель не была до конца искренней.

Участница 14-го сезона шоу "Холостяк" Виктория Крылас, которая вылетела еще в третьем выпуске, жестко прошлась по некоторым участницам. В частности, она рассказала о неискренности со стороны Софии Шамии.

Шамия, как и Крылас, ушла из проекта, но по собственному желанию. Причиной 21-летняя модель из Киева отметила буллинг со стороны участниц. Однако, как отметила Вика в интервью РБК-Украина, София и сама была совсем другой вне камер.

"Я могу сказать о ней только одно: я не считаю ее искренним человеком. Вне камер она была совсем другая. Когда Оксана и Ирина задали ей вопросы, она не смогла сформулировать внятного ответа. После этого она собрала чемоданы и уехала домой, что еще раз подтверждает, ей есть что скрывать, и откровенности в ней нет", - сообщила девушка.

Видео дня

По мнению участницы, Шамия противоречит своим же словам. Поскольку, она не раз возмущалась, что ее показали глупенькой девушкой, которая постоянно только и говорит о своем статусе "Мисс Украина 2023", однако сама же об этом подчеркивает в своих соцсетях.

"Она пытается всем доказать, что она больше, чем просто мисс, но по факту сама себе противоречит: ставит фото с титулом "Мисс Украина" на главное, и одновременно говорит, что это монтаж", - отметила Виктория.

К слову, недавно Вика из "Холостяка" рассказала, действительно ли главный герой Тарас Цимбалюк выбирает участниц по типажу.

Вас также могут заинтересовать новости: