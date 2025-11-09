В православный праздник сегодня есть особая традиция, которая помогает восстановить отношения.

10 ноября по новому стилю в украинской православной церкви чтят память шести апостолов от 70-ти - Иродиона, Ераста, Олимпа, Сосипатра, Куарта и Тертия. В этот день существуют особые традиции, народные приметы и запреты - рассказываем о них, а также какой церковный праздник сегодня по старому стилю и на что стоит обратить внимание в этот день.

Какой праздник сегодня церковный в новом календаре

10 ноября по новому стилю (23 ноября по старому) вспоминают подвиги шести апостолов от 70-ти - Иродиона, Ераста, Олимпа, Сосипатра, Куарта и Тертия.

Все они жили в I веке, о многих из них сохранилось немного сведений. Известно, что Сосипатр Иконийский был епископом Иконии и проповедовал на острове Керкире (современный остров Корфу). Епископа бросали в тюрьму, пытались казнить, но он оставался невредим и все так же распространял христианство. Предание гласит, что однажды Сосипатр смог воскресить сына правителя острова. Апостол прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости.

Апостола Олимпа казнили в Риме, а о Куарте известно лишь упоминание в послании апостола Павла к римлянам - Куарт был епископом Бейрута, там он и завершил свой путь, хотя прежде обратил в веру многих язычников.

Тертий родился в Коринфе - согласно одной из версий его жития, апостол переписывал послания Павла с оригинала и переводил их на греческий. Ераст был учеником апостола Павла и некоторое время жил с ним в Иерусалиме, а затем стал епископом Панеадским в северной Палестине.

Иродион служил епископом города Параса и активно распространял христианство среди язычников. Он погиб вместе с апостолами Петром и Павлом в Риме.

Какой православный праздник сегодня отмечают по новому стилю еще:

почитают мученика Ореста Тианского, врача;

священномученика Милия, епископа Персидского, и двух его учеников;

преподобного Феостирикта;

мученика Константина, князя Грузинского,

а также в эту дату вспоминают колесование великомученика Георгия.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

Согласно юлианскому календарю 10 ноября почитают память святой Параскевы Иконийской - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают в храмах, которые придерживаются старого стиля.

О чем просят в молитвах к святым, что делать в праздник шести апостолов

В этот день к святым обращаются с молитвами об укреплении духа и веры, просят помощи в трудных ситуациях и решении проблем.

В народе праздник называют Родион и Ераст, Родионов день. В старину на Родиона был обычай идти в церковь, чтобы освятить там хлеб и соль. Часть освященных продуктов скармливали домашнему скоту, чтобы не болел, по кусочку хлеба ели и сами - считалось, что это убережет от болезней и принесет благополучие на весь год. Также хлебом с солью угощали тех, с кем были давно в ссоре - тогда отношения вскоре наладятся.

На Родиона и Ераста принято помогать нуждающимся - делиться едой, одеждой, советом. В народе считается, что нищие ближе к Богу, поэтому их молитвы за благодетелей будут обязательно услышаны.

Что нельзя делать в праздник 10 ноября

В православный праздник 10 ноября (23 ноября по старому стилю), как и в любой другой день, церковь не одобряет злости, ругани, лжи, жадности, зависти, лени. Нельзя обижать кого-либо, отказывать в помощи.

По народным приметам сегодня не советуют делать уборку или выносить мусор, чтобы не лишиться достатка. Не следует отправляться в дальние поездки - погода и дорога могут быть небезопасными. В целом Родионов день считается непростым, поэтому лучше избегать лишней активности, а занять себя простыми заботами.

Приметы 10 ноября

По приметам дня и поведению животных и птиц можно предугадать погоду на ближайшее время:

листья с вишни еще не опали - еще будет тепло;

туман с утра - жди потепления;

воробьи расчирикались - тоже к теплу;

ветер - к метели;

выпало много снега в этот день - к мягкой зиме.

увидели белку - к теплой погоде.

Если с утра на Родиона все в инее - ждите морозов, а если иней вечером - сильного снегопада.

